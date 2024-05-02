Удивительные дела творятся в мужских сообществах, за которыми я иногда подглядываю. Например, любая женщина может быть одновременно молодой и старой.
Как муж чуть не развелся с женой из-за одной «мужской» фразы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кот Рыжый
Сквозит мужененавистничеством.
Ответить
12 час.
TF
Tatyana Fedotova
Эгоисты все. Но мужчины большие эгоисты.
Ответить
11 час.
элла литвинова
я могу сказать только то ,что растить детей,работать и ещё всё по дому делать-это непосильный труд для женщины.надо иметь отменное здоровье и спать по 5-6 часов в сутки. Это я себя вспоминаю в молодости. Сейчас мне 81 год и , слава богу.впервые я вздохнула воздуха свободы
Ответить
10 час.
Свежие комментарии