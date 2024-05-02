Как муж чуть не развелся с женой из-за одной «мужской» фразы

элла литвинова

я могу сказать только то ,что растить детей,работать и ещё всё по дому делать-это непосильный труд для женщины.надо иметь отменное здоровье и спать по 5-6 часов в сутки. Это я себя вспоминаю в молодости. Сейчас мне 81 год и , слава богу.впервые я вздохнула воздуха свободы