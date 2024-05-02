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  • элла литвинова (Бобынина)
    я могу сказать только то ,что растить детей,работать и ещё всё по дому делать-это непосильный труд для женщины.надо и...Как муж чуть не р...
  • Tatyana Fedotova
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  • Кот Рыжый
    Сквозит мужененавистничеством.Как муж чуть не р...

Как муж чуть не развелся с женой из-за одной «мужской» фразы

Как муж чуть не развелся с женой из-за одной «мужской» фразы

Удивительные дела творятся в мужских сообществах, за которыми я иногда подглядываю. Например, любая женщина может быть одновременно молодой и старой.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Сквозит мужененавистничеством.
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12 час.
TF
Tatyana Fedotova
Эгоисты все. Но мужчины большие эгоисты.
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11 час.
элла литвинова
я могу сказать только то ,что растить детей,работать и ещё всё по дому делать-это непосильный труд для женщины.надо иметь отменное здоровье и спать по 5-6 часов в сутки. Это я себя вспоминаю в молодости. Сейчас мне 81 год и , слава богу.впервые я вздохнула воздуха свободы
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10 час.

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