Хайфилд обыгрывает Муди и выходит в свой первый полуфинал, а Селби побеждает Лисовски

Марк Селби одержал победу над фаворитом Джеком Лисовски, а Лайем Хайфилд нокаутировал Стэна Муди в четвертьфинале турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Лайем Хайфилд (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала В 2024 году карьера Лайема Хайфилда оказалась в подвешенном состоянии из-за вылета из тура.