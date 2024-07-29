Спайк Ли поддержал сборную США во время матча с Сербией

Встречу в Париже посетил известный американский режиссер и поклонник баскетбола Спайк Ли. В перерыве Ли подошел к экс-игроку НБА Луолу Денгу, чтобы поздравить его с исторической первой победой сборной Южного Судана на Олимпийских играх.