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Дьере о титуле в Сантьяго: «Дойдя до 1/4, я обеспечил себе место в основной сетке «Ролан Гаррос». Все, что произошло дальше, было просто бонусом»

Дьере о титуле в Сантьяго: «Дойдя до 1/4, я обеспечил себе место в основной сетке «Ролан Гаррос». Все, что произошло дальше, было просто бонусом»

29-летний серб выиграл турнир впервые с 2020 года. На этой неделе он 74-я ракетка мира. «Я начал сомневаться в себе.

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