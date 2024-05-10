Спрос на российский уголь вырастет к 2030 году: что может помешать экспорту Татьяна АрестоваК 2030 году мировой спрос на российский уголь может достигнуть 293,9 млн тонн, увеличившись на 38%, считают в ИПЕМ или Институте проблем естественных монополий.