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Спрос на российский уголь вырастет к 2030 году: что может помешать экспорту

Спрос на российский уголь вырастет к 2030 году: что может помешать экспорту

Спрос на российский уголь вырастет к 2030 году: что может помешать экспорту Татьяна АрестоваК 2030 году мировой спрос на российский уголь может достигнуть 293,9 млн тонн, увеличившись на 38%, считают в ИПЕМ или Институте проблем естественных монополий.

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