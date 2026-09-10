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ИА Регнум

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Канада и Украина подписали декларацию о вековом партнерстве

Канада и Украина подписали декларацию о вековом партнерстве

Украина и Канада 10 сентября подписали декларацию о столетнем партнерстве. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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