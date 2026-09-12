Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 823 подписчика

Беда ужасная приключилась: война Европы против России откладывается

Беда ужасная приключилась: война Европы против России откладывается

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Призрак бродит по Европе — призрак алюминиевого таза.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Абрамчук
Владимир Абрамчук

Совершенно верно, Александр! Действие одно и то же - "резание живота". Но могло совершаться как добровольно, так и по приговору. По приговору (казнь) называлось харакири. А переводятся практически одинаково: "живот резать" и "резание живота", - т.к. им соответствует (если не ошибаюсь) и один и тот же иероглиф, только в перевернутом виде. Мне довелось однажды прочитать именно так.