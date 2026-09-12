Беда ужасная приключилась: война Европы против России откладывается

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Призрак бродит по Европе — призрак алюминиевого таза.
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Совершенно верно, Александр! Действие одно и то же - "резание живота". Но могло совершаться как добровольно, так и по приговору. По приговору (казнь) называлось харакири. А переводятся практически одинаково: "живот резать" и "резание живота", - т.к. им соответствует (если не ошибаюсь) и один и тот же иероглиф, только в перевернутом виде. Мне довелось однажды прочитать именно так.
Из этого поста и не только становится все очевиднее .что Европа неплохо учится у самураев. В смысле она сама себе делает харакири.