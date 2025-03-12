Как в России утилизируют бытовые отходы, и есть ли у нас шанс утонуть в мусоре

Ситуация с утилизацией бытовых отходов в нашей стране напоминает закрученный детектив: одни говорят про мусорный коллапс и предрекают, что скоро мы в этом мусоре утонем, другие рапортуют об успехах в сортировке отходов и развитии мусороперерабатывающей отрасли.
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