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Царьград

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Массимо Моратти пытался переманить Месси в «Интер» за €500 млн

Массимо Моратти пытался переманить Месси в «Интер» за €500 млн

В 2012 году экс-президент «Интера» Массимо Моратти предложил Лионелю Месси €500 млн за переход. Аргентинский футболист, предпочтя «Барселону», не открыл предложение.

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