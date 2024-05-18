Данные россиян будут обезличивать

В Минцифры работают над вопросом обезличивания данных россиян. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина Необходимо решить вопрос обезличивания больших данных для того, чтобы исключить нанесение ущерба гражданам из-за утечек информации о них, заявил кандидат на должность главы Минцифры РФ Максут Шадаев.