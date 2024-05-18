Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Данные россиян будут обезличивать

Данные россиян будут обезличивать

В Минцифры работают над вопросом обезличивания данных россиян. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина Необходимо решить вопрос обезличивания больших данных для того, чтобы исключить нанесение ущерба гражданам из-за утечек информации о них, заявил кандидат на должность главы Минцифры РФ Максут Шадаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх