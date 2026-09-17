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Царьград

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"Ювентус" громит НЕК со счётом 5:0 в Лиге Европы

"Ювентус" громит НЕК со счётом 5:0 в Лиге Европы

Итальянский "Ювентус" обыграл НЕК 5:0 в Турине в первом туре Лиги Европы. Гонсалес, Алайбегович, Вольтемаде, Челик и Коло-Муани стали авторами голов.

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