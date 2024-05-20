«Сподвижники» из Южного Тушина представили зрителям легендарный спектакль

Показательное выступление театральной студии «Сподвижники» состоялось на сцене ГБУ «Крылья». Сотрудники досугового центра с удовольствием отметили, что спектакль «Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца» по стихотворной комедии Леонида Филатова имел большой успех у зрителей.