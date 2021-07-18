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«Зенит» начал сезон с завоевания очередного трофея. «Локомотив» - с разгрома

«Зенит» начал сезон с завоевания очередного трофея. «Локомотив» - с разгрома

Футбол. Суперкубок России - 2020/21«Зенит» - «Локомотив» - 3:0 В субботу «Зенит» завоевал свой первый трофей в новом сезоне.

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