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Царьград

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Прокуратура направила в суд дело об убийстве с кражей на 10 млн

Прокуратура направила в суд дело об убийстве с кражей на 10 млн

В Нижегородской области суд будет рассматривать дело против четырёх жителей Шахунского района, обвиняемых в убийстве мужчины в марте 2026 года и краже имущества предприятия на 10 млн рублей в 2022 году.

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