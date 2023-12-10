Международный день танго будет отмечаться на своей исторической родине и во всё мире 11 декабря 2023 года Юлия СкворцоваМногие танцоры мира каждый год в 11-е сутки декабря принято отмечать Международный день танго.
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