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Страны G7 выдали Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов России

Страны G7 выдали Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов России

Страны «Группы семи» предоставили Украине кредиты на сумму $10,5 млрд с начала 2026 года за счет доходов от замороженных активов России, а общий объем, полученный Киевом, достиг $49,4 млрд.

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