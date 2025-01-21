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Боуз задал Зеленскому вопрос после заявления о достижении мира через силу

Боуз задал Зеленскому вопрос после заявления о достижении мира через силу

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X* задал Владимиру Зеленскому вопрос после его слов о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе и возможности установить «справедливый мир» с помощью силы.

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