Боуз задал Зеленскому вопрос после заявления о достижении мира через силу

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X* задал Владимиру Зеленскому вопрос после его слов о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе и возможности установить «справедливый мир» с помощью силы.
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