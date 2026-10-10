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Регионы России

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Осимхен высоко оценил игру Алексея Батракова в составе «Галатасарая»

Осимхен высоко оценил игру Алексея Батракова в составе «Галатасарая»

Нападающий турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Виктор Осимхен после победы своей команды над «Касымпашой» со счётом 3:1 в матче 7-го тура чемпионата Турции выразил восхищение игрой российского полузащитника Алексея Батракова.

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