Осимхен высоко оценил игру Алексея Батракова в составе «Галатасарая»

Нападающий турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Виктор Осимхен после победы своей команды над «Касымпашой» со счётом 3:1 в матче 7-го тура чемпионата Турции выразил восхищение игрой российского полузащитника Алексея Батракова.
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