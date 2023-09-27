Армения заказала индийскую антидроновую систему C-UAS

Система C-UAS / © Frontliner Новая закупка дополнит предыдущий заказ на 24 единицы C-UAS. Издание Alpha Defense рассказало, что конфликт в Нагорном Карабахе, очередной виток которого пришелся на 2020 год, послужил напоминанием о ключевой роли систем C-UAS.