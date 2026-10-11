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Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2026/27

Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2026/27

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу за команду в текущем сезоне НХЛ, отличившись в матче против «Сиэтла».

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