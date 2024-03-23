Хуснутдинов набрал «минус 3» в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Миннесоты» сыграл 7:35 – наименьшее игровое время за пять игр в НХЛ

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«Миннесота» проиграла «Блюз» (4:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий «Уайлд» Марат Хуснутдинов не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «минус 3».