Изменения на карте за прошедшие сутки:— продвижение севернее Дачного— южная часть Великой Новоселки взята под контроль, силы противника, окруженные там, уничтожены— большая часть Крымского взята под контроль— продвижение севернее Котлино@divgenподробнее>>> .
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