Более 130 недропользователей подвергнутся проверке экспертов Росприроднадзора Татьяна АрестоваРосприроднадзор России, по указанию федерального правительства, до конца октября 2024 года начнет проверку 133 компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов.
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