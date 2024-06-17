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Более 130 недропользователей подвергнутся проверке экспертов Росприроднадзора

Более 130 недропользователей подвергнутся проверке экспертов Росприроднадзора

Более 130 недропользователей подвергнутся проверке экспертов Росприроднадзора Татьяна АрестоваРосприроднадзор России, по указанию федерального правительства, до конца октября 2024 года начнет проверку 133 компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов.

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