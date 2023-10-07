Бок бычка с чимичурри и утиные потроха с портвейном: что заказать

Новый проект Новые меню Гастроужины С друзьями Бранчи Новый проект KAF-KAS Роза Хутор, ул. Набережная Лаванды, 5 В центре курорта «Роза Хутор» открылся ресторан KAF-KAS — проект Аджая Сингха, основателя компании «Правый Берег» (Ростов-на-Дону), в концепции которого органично смешались рецепты Ближнего Востока и Кавказа, авторски доработанные с учетом трендов.