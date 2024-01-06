Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Я бессилен понять  . То мы обесточиваем эсминцы американские в море,  заглушаем спутники США . И ... вдруг , ни хера ...Запад в шоке: К «...
  • Erl Schweizer
    Гаага не Божий суд, по-любому дерьмо в дерьме и окажется, Гаага не поможет.Бывший офицер «Ва...
  • Марина Петрова
    Еще одна тварь предательская.Бывший офицер «Ва...

Запад включает режим «сдать Украину красиво»

Запад включает режим «сдать Украину красиво»

Если внимательно посмотреть европейские ресурсы и каналы, вырисовывается примерно такая внешняя картина маслом:  - Россия хочет войны с НАТО, Путин – это монстр, который после своей победы на Украине пойдёт дальше на запад;  - украинцы молодцы, они сдерживают Россию и тем самым защищают Европу;  - Киеву надо увеличивать помощь деньгами и оружием, потому что иначе Запад проиграет;  - санкции надо усиливать, чтобы российская экономика испытывала большие трудности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Serg
Мало того и переговоры проводить в Гданьске, чтобы у поляков закончились как мечты о Великой Речи Посполитой, так и памперсы.
Ответить
13 час.
Людмила Лиханова
По большому счету нам пофиг как именно они хотят &quot;слить&quot; усраину. Главное то чтобы она была полностью очищена на долгие годы и осталась не плацдармом для войны с Россией, а буфером между западом и Россией где не будет ни чужих баз ни даже намека на пособничество западу которое должно сверхжестко пресекаться на корню. И, конечно, долгая и упорная работа по перевоспитанию молодого поколения и надзору за населением по базам спецов. чтобы ни одного шага не по нужному направлению. Никаких игр в толерантность. В этим народом либерализм - новая площадка для врагов России.  Самое главное то, что это под силу России.
Ответить
11 час.
zoubova
Может это и под силу,только мы же толерантные и опять поведемся на дружбу и родство
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх