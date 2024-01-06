Запад включает режим «сдать Украину красиво»

Людмила Лиханова

По большому счету нам пофиг как именно они хотят "слить" усраину. Главное то чтобы она была полностью очищена на долгие годы и осталась не плацдармом для войны с Россией, а буфером между западом и Россией где не будет ни чужих баз ни даже намека на пособничество западу которое должно сверхжестко пресекаться на корню. И, конечно, долгая и упорная работа по перевоспитанию молодого поколения и надзору за населением по базам спецов. чтобы ни одного шага не по нужному направлению. Никаких игр в толерантность. В этим народом либерализм - новая площадка для врагов России. Самое главное то, что это под силу России.