Если внимательно посмотреть европейские ресурсы и каналы, вырисовывается примерно такая внешняя картина маслом: - Россия хочет войны с НАТО, Путин – это монстр, который после своей победы на Украине пойдёт дальше на запад; - украинцы молодцы, они сдерживают Россию и тем самым защищают Европу; - Киеву надо увеличивать помощь деньгами и оружием, потому что иначе Запад проиграет; - санкции надо усиливать, чтобы российская экономика испытывала большие трудности.
Запад включает режим «сдать Украину красиво»
Комментарии
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S
Serg
Мало того и переговоры проводить в Гданьске, чтобы у поляков закончились как мечты о Великой Речи Посполитой, так и памперсы.
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13 час.
Людмила Лиханова
По большому счету нам пофиг как именно они хотят "слить" усраину. Главное то чтобы она была полностью очищена на долгие годы и осталась не плацдармом для войны с Россией, а буфером между западом и Россией где не будет ни чужих баз ни даже намека на пособничество западу которое должно сверхжестко пресекаться на корню. И, конечно, долгая и упорная работа по перевоспитанию молодого поколения и надзору за населением по базам спецов. чтобы ни одного шага не по нужному направлению. Никаких игр в толерантность. В этим народом либерализм - новая площадка для врагов России. Самое главное то, что это под силу России.
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11 час.
zoubova
Может это и под силу,только мы же толерантные и опять поведемся на дружбу и родство
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8 час.
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