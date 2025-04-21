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Закон, порядок, государство

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Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Главной особенностью данной акции стало то, что все куличи были освящены в Краснодарском Свято-Екатерининском соборе в ночь наступления светлого праздника Пасхи, а уже утром представители движения передали их бойцам на передовую.

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