Новый анализ библейского дома Голиафа проливает свет на ритуальные практики

Загадочная филистимская цивилизация, процветающая в железном веке (около 1200-604 гг. до н.э.), оказала значительное влияние на культурное наследие, методы ведения сельского хозяйства и пищевые привычки южного Леванта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии