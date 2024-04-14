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Новый анализ библейского дома Голиафа проливает свет на ритуальные практики

Новый анализ библейского дома Голиафа проливает свет на ритуальные практики

Загадочная филистимская цивилизация, процветающая в железном веке (около 1200-604 гг. до н.э.), оказала значительное влияние на культурное наследие, методы ведения сельского хозяйства и пищевые привычки южного Леванта.

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