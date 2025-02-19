«‎Не намерены терпеть»: советник президента США ответил на истерику Зеленского

ВАШИНГТОН, 20 февраля, ФедералПресс. Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что недавнее послание американского лидера к Владимиру Зеленскому стало следствием разочарования Вашингтона позицией Киева по вопросу компенсации Штатам.
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