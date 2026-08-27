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Аргументы и Факты

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Расчёты «Гиацинт-С» поразили резервы и пункты управления дронами ВСУ

Расчёты «Гиацинт-С» поразили резервы и пункты управления дронами ВСУ

Российские военные из группировки войск «Восток» с помощью самоходных артиллерийских установках «Гиацинт-С» на запорожском направлении нанесли удары по резервам и пунктам управления дронами противника, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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