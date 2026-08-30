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Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» будет противостоять «Северстали», «Авангард» против «Нефтехимика»

30 августа пройдут два матча в рамках Фонбет Кубка Блинова. Матчи турнира показывает Okko. Фонбет Кубок Блинова «Локомотив» – « Северсталь » – 12:00   « Авангард » – «Нефтехимик» – 16:30   Положение команд: « Локомотив » – 5 (3), «Сибирь» – 4 (3), « Нефтехимик » – 2 (3), «Северсталь» – 2 (2), «Авангард» – 2 (3).

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