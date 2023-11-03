На Камчатке Ключевской вулкан трижды совершил пепловые выбросы

На Камчатке продолжается извержение крупнейшего действующего вулкана Евразии - Ключевского. Утром его пепел поднялся на высоту в 6,5 километра над уровнем моря, затем последовал еще один выброс - на 5,5 километра и, наконец, еще один - на 8,2 километра.