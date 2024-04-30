Грузинские наемники ВСУ обвинены в вымогательстве жилья у жителей Херсона Ирэн ОрлонскаяВо время боевых действий на востоке Украины возникла информация о «Кавказском легионе», который сражался на стороне Вооруженных Сил Украины и вовлекался в отбор имущества жителей Херсона.