Грузинские наемники ВСУ обвинены в вымогательстве жилья у жителей Херсона Ирэн ОрлонскаяВо время боевых действий на востоке Украины возникла информация о «Кавказском легионе», который сражался на стороне Вооруженных Сил Украины и вовлекался в отбор имущества жителей Херсона.
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