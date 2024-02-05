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Мы соседи по планете

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30 фактов, про которые вы наверняка не знали

30 фактов, про которые вы наверняка не знали

Предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов из самых разных областей знания. Как наш организм реагирует на чихание? Откуда взялся фэн-шуй? Кто умеет летать задом наперед и как называется боязнь эрекции? На эти и многие другие вопросы, которыми вы могли даже не задаваться, вы найдете ответы в этом выпуске.

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