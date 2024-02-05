30 фактов, про которые вы наверняка не знали

Предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов из самых разных областей знания. Как наш организм реагирует на чихание? Откуда взялся фэн-шуй? Кто умеет летать задом наперед и как называется боязнь эрекции? На эти и многие другие вопросы, которыми вы могли даже не задаваться, вы найдете ответы в этом выпуске.