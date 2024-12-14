Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Красивые и недорогие новогодние украшения, связанные крючком - быстро, просто и можно пристроить остатки пряжи!

Красивые и недорогие новогодние украшения, связанные крючком - быстро, просто и можно пристроить остатки пряжи!

Добрый день, дорогие подписчики и читатели канала! Мира, здоровья и ровных петелек вам! Новый год и сейчас кажется чем-то отдаленным, но мы, креативные вязальщицы, знаем, что когда у нас очень много дел - праздник наступит очень быстро! Ну а так как мы не хотим быть застигнутыми врасплох, то уже ищем варианты тематических украшений и думаем, что бы нам связать к Новому Году.

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