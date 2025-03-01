Царьград "Спасибо, Америка, спасибо, г-н Президент": Трамп отправил Зеленского в "посылке" Путину Коллаж Царьграда Визит Зеленского к Трампу превратился в какую-то комедию абсурда, свидетелем которой стал весь мир.
Помните в 12 стульях? "Сейчас состоится вынос тела" Так вот. Зеленского пинками вынесли из Белого Дома
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
И все таки Трамп в лице своих избирателей, проиграл. Ему вообще не нужно было встречаться с Зеленским, а по прибытию в США, отправить того в Гуантанамо. Затем предъявить соучастие в убийстве американца-журналиста, вот тогда Зеля все подписал бы или сел на стул, для поджаривания. У нас Путин также прокололся с этими Стамбульскими, в надежде на порядочность Зеленского.
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9 час.
Александр Миронов
Мальчик ехал в Трампóв… (пародия на песню) Мальчик ехал в Трампóв… Ты знаешь, чики-чики-чики-чикита, Ехал в Трампов сезам… Ты знаешь, чики-чики-чики-чикита. Мальчик ехал в Трампóв… Ехал в Трампов сезам… Рассказать, что готов Послужить ему сам. Рассказать, что страну Раздирает война. А закончить войну – Нету средств ни хрена. Намекнуть, что вина – Ваша тоже видна. Раздраконили, блин, – Так пришли "джавелин". А к нему бы кредит, Трилярдов этак пятнадцать. Тот кредит подфартит Из дерьма выбираться. Мальчик едет в Куёв… Ты знаешь, чики-чики-чики-чикита. Получил сто 'уёв… Довезёт ли, не знаешь? Чики-чикита. МАЛ.
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8 час.
Людмила Редько
Интересно, на основании чего Трамп отправит зелю в Гуантаномо? хоть плохонький и просроченный, но глава другого государства. И вовсе ВВП не надеялся на порядочность Зеленского, там никакой порядочности никогда и не бывало, надеялся на элементарный здравый смысл и инстинкт самосохранения, но ошибся. Хотя попробовать надо было
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5 час.
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