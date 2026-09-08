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Появились новые подробности смертельного ДТП с тепловозом и легковушкой на Алтае

Появились новые подробности смертельного ДТП с тепловозом и легковушкой на Алтае

Автомобилист выехал на железнодорожные пути перед приближавшимся локомотивом Один человек погиб и еще двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля с тепловозом на перегоне Славгород — Табуны в Алтайском крае.

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