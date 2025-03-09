Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Казахстане поднимают голову русофобы

В Казахстане поднимают голову русофобы

Политнавигатор В Казахстане усиливаются русофобские настроения, которые никак не пресекаются властями – напротив, лишь ускоряются темпы тотальной дерусификации населённых пунктов даже без прежнего прикрытия в виде декоммунизации.

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