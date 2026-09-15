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FiNE NEWS

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iQOO 16: смартфон с экраном Samsung 165 Гц/2K, аккумулятором 8400 мА·ч и защитой IP69 выйдет 29 сентября

Компания iQOO официально объявила дату выхода своего нового флагманского смартфона iQOO 16. Презентация устройства состоится 29 сентября в Китае, а продажи начнутся сразу после мероприятия.

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