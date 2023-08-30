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Разрушение Крымского моста не остановит обеспечение полуострова, – признание террориста Буданова

Разрушение Крымского моста не остановит обеспечение полуострова, – признание террориста Буданова

Политнавигатор 103,9K Удары по Крымскому мосту, даже в случае полного вывода его из строя, не приведут к тому, что логистика между полуостровом и материковой Россией будет разрушена.

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