Разрушение Крымского моста не остановит обеспечение полуострова, – признание террориста Буданова

Политнавигатор 103,9K Удары по Крымскому мосту, даже в случае полного вывода его из строя, не приведут к тому, что логистика между полуостровом и материковой Россией будет разрушена.
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