Грузоперевозки по МТК «Север — Юг» выросли на 33%

Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север — Юг» в августе 2026 года выросли на 33,3% по сравнению с августом прошлого года и достигли 1,1 млн тонн, сообщили в РЖД.
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