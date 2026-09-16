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Царьград

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Грузоперевозки по МТК «Север — Юг» выросли на 33%

Грузоперевозки по МТК «Север — Юг» выросли на 33%

Перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север — Юг» в августе 2026 года выросли на 33,3% по сравнению с августом прошлого года и достигли 1,1 млн тонн, сообщили в РЖД.

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