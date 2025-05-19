Забавные отзывы американцев о комедии «Бриллиантовая рука»

Настоящий взрыв эмоций вызвала советская комедия «Бриллиантовая рука» на американских кино платформах! Западные зрители, открыв для себя этот фильм через стриминговые сервисы, буквально засыпали интернет яркими отзывами.
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