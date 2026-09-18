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Аргументы недели

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«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм. 32-летний уроженец Узбекистана Журабек Шукуров, который, видимо, очень усердно интегрировался в российскую действительность, оказался приговорен к 8 годам лишения свободы.

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Sergey Ivanov

К этим 8-ми годам неплохо бы прибавить статью за оскорбление суда- а это 2 года. Итого- 10 лет. Хотя если бы я был судьей- то уже за одну только эту наглую позу и его презрительную ухмылку я бы изменил обвинение на умышленное убийство с особой жестокостью- а это вплоть до пожизненного. Хотя я бы таких просто пристреливал бы.
Ну, а ту русскую дуру, которая кинулась ему на шею в поисках экзотики мне не жаль. Хотела восточной сказки- она ее получила.