«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм. 32-летний уроженец Узбекистана Журабек Шукуров, который, видимо, очень усердно интегрировался в российскую действительность, оказался приговорен к 8 годам лишения свободы.
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К этим 8-ми годам неплохо бы прибавить статью за оскорбление суда- а это 2 года. Итого- 10 лет. Хотя если бы я был судьей- то уже за одну только эту наглую позу и его презрительную ухмылку я бы изменил обвинение на умышленное убийство с особой жестокостью- а это вплоть до пожизненного. Хотя я бы таких просто пристреливал бы.
Ну, а ту русскую дуру, которая кинулась ему на шею в поисках экзотики мне не жаль. Хотела восточной сказки- она ее получила.
Однако как сидит то этот "ценный" специалист и суд это видимо не волнует! Да суд наш это что то из ряда вон и статью можно при желании подтащить любую!