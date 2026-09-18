«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм. 32-летний уроженец Узбекистана Журабек Шукуров, который, видимо, очень усердно интегрировался в российскую действительность, оказался приговорен к 8 годам лишения свободы.