Погода позволит сдержать прохождение паводка на Алтае

В ближайшее время воздух в регионе прогреется до +25 градусов Не сильно жаркая погода поспособствует более спокойному прохождению паводка в Алтайском крае, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
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