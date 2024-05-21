Погода позволит сдержать прохождение паводка на Алтае

В ближайшее время воздух в регионе прогреется до +25 градусов Не сильно жаркая погода поспособствует более спокойному прохождению паводка в Алтайском крае, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.