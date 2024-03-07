Интересная жизнь с Vera Star В прошедшие выходные Кристина Орбакайте дала концерт в Санкт-Петербурге.
Стало известно кто крышует Орбакайте и защищает её активы в России. Покровитель вас удивит
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Киркоров армяно-еврей, а не болгарин. Хватит уж врать. Сколько можно?!? На безголосую Орбакайте никто за свои деньги не пойдёт. Наверняка за откат договорилась , вот и всучивали бюджетникам билеты. Впервой чтоли? И вообще это уже до тошноты противно: все знают, что давала клятву при получении гражданства нашего извечно вражеского государства , что важны и могут быть только интересы штатов и ничьи больше. И потом : какой лоббист интересов из педика Фили? Ну это же оксюморон
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12 час.
Юра Терских
Те , кто запрещает ,те и разрешают .Эта система прогнила на сквозь. Всех героев блядской вечеринки запретили , и все они опять появляются на экранах .
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11 час.
Наталья Гончарова
кошмар сколько ошибок по тексту!!! автору насрать или он не знаком с программами, умеющими распознавать ошибки?
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11 час.
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