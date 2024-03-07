Стало известно кто крышует Орбакайте и защищает её активы в России. Покровитель вас удивит

Elena Dmitrieva

Киркоров армяно-еврей, а не болгарин. Хватит уж врать. Сколько можно?!? На безголосую Орбакайте никто за свои деньги не пойдёт. Наверняка за откат договорилась , вот и всучивали бюджетникам билеты. Впервой чтоли? И вообще это уже до тошноты противно: все знают, что давала клятву при получении гражданства нашего извечно вражеского государства , что важны и могут быть только интересы штатов и ничьи больше. И потом : какой лоббист интересов из педика Фили? Ну это же оксюморон