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В кастрюльке

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Быстрый фруктовый пирог-рулет своими руками: пошаговый рецепт сладкого десерта из доступных продуктов

Быстрый фруктовый пирог-рулет своими руками: пошаговый рецепт сладкого десерта из доступных продуктов

Фруктовая выпечка — это всегда про уют, солнце и мгновенное удовольствие. Когда хочется порадовать домашних чем-то нежным и ароматным, но без лишних хлопот с дрожжами, я всегда вспоминаю этот рецепт.

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