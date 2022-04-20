Обнародованы доказательства отказа Украины выдавать военных преступников

Работники силовых структур России нашли документы Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы и прокуратуры Украины, которые доказывают отказ Киева от взятых на себя международных обязательств по сдаче военных преступников.
Работники силовых структур России нашли документы Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы и прокуратуры Украины, которые доказывают отказ Киева от взятых на себя международных обязательств по сдаче военных преступников.
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