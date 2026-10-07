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Судя по географии прилётов, разведка ВС РФ провела серьёзную подготовку к ударам

Судя по географии прилётов, разведка ВС РФ провела серьёзную подготовку к ударам

Российское Минобороны подтвердило нанесение массированного удара по Украине в ночь со вторника на среду, 7 октября.

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