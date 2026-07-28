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Алтайскому краю выделили 1,5 млрд рублей на строительство и ремонт медучреждений

Алтайскому краю выделили 1,5 млрд рублей на строительство и ремонт медучреждений

Алтайский край получит более 1,5 млрд рублей на строительство и ремонт медицинских организаций. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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