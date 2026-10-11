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Контрафронт

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Джибути: 109 мигрантов погибли и более 116 пропали без вести после того, как лодка, на борту которой...

Джибути: 109 мигрантов погибли и более 116 пропали без вести после того, как лодка, на борту которой находились примерно 350 человек, перевернулась недалеко от Гухере, к северу от Обока, регион Обок, во время плавания из Джибути в Йемен в ночь с 8 на 9 октября.

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