Джибути: 109 мигрантов погибли и более 116 пропали без вести после того, как лодка, на борту которой находились примерно 350 человек, перевернулась недалеко от Гухере, к северу от Обока, регион Обок, во время плавания из Джибути в Йемен в ночь с 8 на 9 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым