Минобороны РФ: силы ПВО России уничтожили над регионами страны 158 украинских дронов Средства ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами нашей страны 158 украинских дронов самолетного типа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Минобороны РФ: силы ПВО России уничтожили над регионами страны 158 украинских дронов Средства ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами нашей страны 158 украинских дронов самолетного типа.
Свежие комментарии